Онкопсихолог Мансурова считает, что при погубившей Заворотнюк глиобластоме ставят неблагоприятные прогнозы

Актриса Анастасия Заворотнюк, скончавшаяся от рака головного мозга, весьма долго боролась со страшным диагнозом. По словам врача-онкопсихолога Ирины Мансуровой, при четвертой стадии рака прогноз обычно крайне неблагоприятный: опухоль может стремительно развиваться, проявляться агрессивно и быстро, и в течение года привести к летальному исходу. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что долгая продолжительность жизни актрисы при этом диагнозе указывает на то, что обратились к врачам они вовремя и приняли все меры: и оперативное лечение, и химиотерапия, и лучевая.

По мнению медика, эта форма рака поражает одинаково часто и мужчин, и женщин, вне зависимости от возраста, и продолжительность жизни редко превышает год. Для выявления заболевания на ранних стадиях следует обращать внимание на частые головные боли, проблемы со зрением и координацией, неоднократные потери сознания, изменения в поведении.

Она отметила, что пациенты с таким диагнозом редко живут дольше 15–20 месяцев после выявления. Продолжительность жизни зависит и от начала лечения, возможности провести весь возможный комплекс терапевтических процедур. При условии начала лечения на ранних стадиях с использованием инновационных методик оперативных вмешательств, лучевой и химиотерапии, пятилетняя выживаемость составляет почти 80%.