Ночь в Сочи оказалась тревожной: восемь человек пострадали при атаке БЭК

Восемь человек пострадали при атаке безэкипажных катеров на набережную Сочи минувшей ночью. Пять пострадавших доставили в медицинские учреждения, еще троим помощь оказали на месте происшествия. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края, пишет Ъ.

В результате атаки частично повреждены инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной. На месте работают оперативные и специальные службы.

Глава Сочи Андрей Прошунин заявил, что поручил заместителям и главам районов организовать санитарные работы и восстановление курортной инфраструктуры сразу после отмены угрозы.

По словам мэра, угроза атаки БЭК в Сочи сохраняется. Жителям рекомендовали соблюдать меры предосторожности, оставаться в безопасных местах и сохранять спокойствие.