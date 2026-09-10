Волгоград, Феодосия и Краснодар без света и воды: что случилось с городами
Жители Волгограда, Крыма и Краснодара столкнулись с отключениями
Перебои с коммунальными ресурсами зафиксировали сразу в нескольких российских регионах. Жители отдельных районов Волгоградской области, Крыма и Краснодара столкнулись с отключениями электричества или воды. Ограничения затронули десятки улиц, пишет Царьград.
В Феодосии ограничили подачу воды
В Феодосии возникли проблемы с водоснабжением. По информации местных властей, на десятках улиц подача воды была прекращена. Ограничения должны были действовать до 23:00.
Жителям районов, попавших под отключение, рекомендовали учитывать временные ограничения при планировании бытовых дел.
Волгоград столкнулся с перебоями с электричеством
Минувшей ночью аварийное отключение электроэнергии произошло в Ворошиловском районе Волгограда. На некоторых участках подачу электричества пока не удалось полностью восстановить.
Проблемы затронули не только энергоснабжение. В районе также наблюдались перебои с доступом в интернет и работой платежных терминалов, что создало дополнительные неудобства для жителей.
В Краснодаре обесточены улицы
Аварийное отключение электроэнергии произошло также в Прикубанском округе Краснодара. Часть городских улиц на момент появления информации оставалась без электричества.
Таким образом, перебои с коммунальными услугами одновременно затронули жителей нескольких регионов. В одном случае речь шла о временном ограничении водоснабжения, в других — об аварийных отключениях электроэнергии и связанных с ними сбоях.