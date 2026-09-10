Поликлинику в Черногорске ускоряют: глава Хакасии потребовал увеличить штат

Продолжается строительство современной детской поликлиники в Черногорске. Медучреждение рассчитано на 200 посещений в смену. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Завершить строительно-монтажные работы планируют до 1 декабря. Сейчас фактическая строительная готовность объекта составляет 63%, техническая — 51,5%.

Ход строительства находится на контроле главы Хакасии Валентина Коновалова. 9 сентября он провел очередное совещание с профильными ведомствами, заказчиком и подрядчиком и поставил задачи по ускорению работ.

В частности, необходимо скорректировать дорожную карту и график, в том числе для ускорения благоустройства территории. Также глава региона поручил увеличить число рабочих на объекте с 31 до 50 человек.

Отдельное внимание уделено контрактации оборудования. Все поставки должны быть выполнены без задержек и в установленные сроки. Параллельно необходимо оформить документацию для получения медицинской лицензии.

С 2019 года в рамках нацпроектов и федеральных программ в Хакасии построено более 30 медицинских объектов, капитально отремонтировано свыше 150, а также обновлены автопарк и оборудование медучреждений.