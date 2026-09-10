В социальных сетях стремительно набрали популярность видео, на которых фермер приносит в МФЦ целую куриную семью — якобы для регистрации. Один ролик сменялся другим, и вскоре пернатая «братва» на несколько дней обосновалась в коридорах многофункциональных центров, смущая сотрудников своим «ко-ко» и развлекая посетителей, сообщил VSE42.RU .

По информации издания, следом за этим сразу несколько федеральных ведомств призвали граждан успокоиться и не приносить кур в МФЦ. И действительно, фермеров-пранкеров удалось усмирить — куриц в многофункциональные центры больше не носят.

Позже стало известно: куриный переполох в общественных местах блогеры устроили ради забавы. Однако причина, подтолкнувшая их к столь отчаянному веселью, совсем не смешная. Все дело в том, что 1 сентября оказалось крайним сроком, к которому владельцы личных подсобных хозяйств, держащие во дворе больше десяти птиц, должны были поставить пернатых на учет и внести данные в ветеринарную информационную систему «Хорриот».

Чиновники объясняют эту меру необходимостью держать под контролем заболевания сельскохозяйственных животных. Но для обычных сельских жителей подобный тотальный надзор стал полной неожиданностью: прежде никто в деревне не занимался столь скрупулезным подсчетом кур и цыплят. Теперь же, как предполагают люди в соцсетях, якобы придется отчитываться за каждую птицу — да еще и перед государством.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

В Кузбассе же куриного нашествия в МФЦ не наблюдалось, да и сами многофункциональные центры оказались ни при чем — они не занимаются регистрацией птиц.

«В Кузбассе таких прецедентов не было. В отделы ГАУ УМФЦ Кузбасса никто не обращался для регистрации сельхозживотных», – рассказали редакции VSE42.Ru в Минцифры Кузбасса.

В Управлении ветеринарии Кузбасса в ответ на запрос редакции VSE42.Ru пояснили: нести птиц не нужно не только в МФЦ, но и вообще никуда. Более того, если домашний скот — коров, коз, ягнят и поросенка Борьку — по закону необходимо маркировать, крепить бирку и регистрировать в системе учета отдельно, то с птицей все намного проще. Представлять государству каждую Рыжуху, Рябу и Цыпу по отдельности не придется — достаточно зарегистрировать весь курятник целиком.

«Для регистрации домашних животных и птицы их владельцам необходимо обратиться на станцию по борьбе с болезнями животных (СББЖ) по месту содержания животных», – сказали в управлении.

Ранее юрист Метелица рассказал, кому нужна регистрация птиц в Подмосковье и что грозит за ее отсутствие.