Опасные штаммы ставят врачей перед выбором: ученые создали новый диагностический прибор

Ученые Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России разработали автоматизированное устройство для экспресс-определения лекарственной устойчивости при туберкулезе. О разработке рассказал первый заместитель директора центра Вадим Тестов, пишет РИА Новости.

Новый прибор поможет быстрее определить устойчивость

Разработанное устройство предназначено для определения того, насколько возбудитель туберкулеза устойчив к применяемым препаратам. Особенность системы заключается в возможности проводить исследование непосредственно у постели пациента.

По словам представителя центра, ученые создали автоматизированный прибор, который позволяет оперативно получать данные о лекарственной устойчивости. Это может иметь значение при выборе схемы терапии, поскольку устойчивость возбудителя способна существенно осложнить лечение.

Почему устойчивость туберкулеза представляет проблему

При лекарственно устойчивом туберкулезе стандартные препараты могут работать недостаточно эффективно. В таких случаях врачу необходимо установить, какие лекарства сохраняют активность против конкретного возбудителя, чтобы скорректировать терапию.

Определение лекарственной чувствительности является важной частью диагностики устойчивых форм заболевания. Для этого используются лабораторные методы, позволяющие выявлять реакцию микобактерий на противотуберкулезные препараты.