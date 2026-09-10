Автомобильный рынок ждут перемены: 5 новых моделей появятся в России до конца года

Российский авторынок до конца 2026 года ожидают сразу несколько заметных премьер. Среди них новые отечественные модели, обновленный внедорожник и крупные кроссоверы зарубежных брендов. Покупателям предложат Lada Azimut, УАЗ «Патриот», Sollers S9, Tenet T9 и Wey V9X, пишет РГ .

Lada Azimut станет главной премьерой АвтоВАЗа

Первый кроссовер Lada должен стать одной из самых заметных новинок российского рынка. Модель получила современное оснащение, включая двухзонный климат-контроль, подогрев боковых стекол, выбор режимов движения, электрорегулировки сидений и панорамную крышу.

На старте производства Azimut получит атмосферные двигатели объемом 1,6 и 1,8 л мощностью 120 и 132 л. с. соответственно. Покупателям предложат 6-ступенчатую механическую коробку или вариатор.

Позже моторную гамму планируют расширить турбированным агрегатом мощностью 150 л. с., который будет работать с гидромеханическим автоматом.

УАЗ «Патриот» получит серьезное обновление

Обновленный «Патриот» должен выйти к дилерам в октябре. Внедорожник получит переработанный интерьер, новый руль, измененную переднюю панель и центральную консоль с сенсорным экраном.

Одним из главных новшеств станет шайба управления электромеханической раздаточной коробкой вместо прежних рычагов.

Для автомобиля предусмотрены 2-литровый турбодизель мощностью 136 л. с. и 2,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л. с. На первом этапе оба варианта будут сочетаться с 6-ступенчатой механической коробкой.

Позднее модель планируют оснастить 8-ступенчатым автоматом.

Sollers S9 выходит в сегмент больших внедорожников

В сентябре в Ульяновске должно начаться серийное производство Sollers S9. Рамный внедорожник создан на базе пикапа JAC T9 и получит подключаемый полный привод.

На старте автомобиль оснастят 2-литровым турбодизелем мощностью 143 л. с. и 8-ступенчатым автоматом. Позже появится бензиновая версия с двигателем мощностью 200 л. с.

S9 предложат в вариантах на 5 и 7 мест. Среди особенностей модели заявлены оцинкованный кузов из российского металла и расширенный зимний пакет.

Tenet T9 готовится к осеннему старту

Флагманский Tenet T9 представляет собой крупный трехрядный кроссовер на базе Chery Tiggo 9. Производство модели уже организовано в Калужской области, а продажи планируется начать до конца осени.

Автомобиль получит 2-литровый турбодвигатель мощностью 245 л. с., 8-ступенчатый автомат и полный привод. Дорожный просвет составит 200 мм, а водителю будут доступны 7 режимов движения.

В салоне установят цифровую приборную панель на 10,3 дюйма и центральный экран мультимедийной системы диагональю 15,6 дюйма. В оснащение войдут 10 подушек безопасности, зимний пакет, массаж водительского кресла, аудиосистема с 14 динамиками, панорамная крыша и адаптивный круиз-контроль.

Wey V9X удивит мощной гибридной установкой

Премиальный Wey V9X станет одной из самых мощных новинок российского рынка. Кроссовер получит гибридную силовую установку, состоящую из 2-литрового бензинового двигателя мощностью 238 л. с. и 2 электромоторов. Их совокупная отдача составит 598 л. с.

Для модели заявлены адаптивная пневмоподвеска, полноуправляемое шасси и режим «крабового хода». Последний должен упростить маневрирование на ограниченном пространстве.

В салоне появятся 2 экрана диагональю 17,3 дюйма, цифровая приборная панель на 12,3 дюйма, проекционный дисплей и потолочный экран на 21,4 дюйма для задних пассажиров.

Российская версия пройдет адаптацию к местным климатическим и дорожным условиям. Также автомобиль получит зимний пакет, русифицированную мультимедийную систему и востребованные онлайн-сервисы. Старт продаж запланирован на конец 2026 года.