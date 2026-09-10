Смертельные атаки начались одна за другой: что происходит с медведями в Сибири

Сибирские и дальневосточные регионы столкнулись с резким ростом опасных встреч людей с бурыми медведями. Хищники все чаще выходят к населенным пунктам и нападают на людей. Власти отдельных территорий уже вводят режим чрезвычайной ситуации, ограничивают доступ в леса и поручают егерям отстреливать животных, представляющих угрозу, сообщает vedomostiural .

В Красноярском крае медведи вышли к людям

Особенно напряженная ситуация сложилась в Красноярском крае. В поселке Подтесово за сутки погибли 2 пожилые женщины, собиравшие грибы. Кроме того, в Енисейском округе за 3 дня зарегистрировали 10 случаев появления медведей в жилом секторе.

Масштаб проблемы привел к ужесточению мер безопасности. В регионе начали регулировать численность хищников: за несколько дней было уничтожено 37 медведей, которых сочли опасными.

Ограничения затронули и туристические территории. В национальном парке «Красноярские Столбы» закрыли маршруты, а посещение рекреационной зоны в ночное время запретили.

Трагедия произошла на Алтае

Еще один смертельный случай произошел в ночь на 3 сентября в районе села Артыбаш. Медведь проник в туристический лагерь и вытащил из палатки 29-летнюю жительницу Новосибирской области. Девушка погибла от полученных травм.

После серии инцидентов на территории Алтая также начали принимать дополнительные меры против опасных животных. Было уничтожено более 12 медведей.

В регионе ограничили работу экологических маршрутов и ввели дополнительные ограничения на пребывание людей в местах, где существует риск встречи с хищниками.

В Бурятии мужчина попал в реанимацию

В Бурятии медведь напал на местного жителя, который отправился искать коров в окрестностях села. Женщина, находившаяся рядом, смогла убежать и позвать на помощь.

Пострадавшего мужчину доставили в реанимацию с тяжелыми черепно-мозговыми травмами. На фоне участившихся случаев в республике был введен режим чрезвычайной ситуации. Также отменили некоторые лесные мероприятия для детей.

Дополнительные ограничения появились и на юге Байкала в Иркутской области. В частности, власти отказались от проведения школьных мероприятий на открытом воздухе.

Почему медведи стали чаще выходить к людям

Специалисты связывают происходящее сразу с несколькими причинами. Одной из основных называют нехватку естественного корма. В этом сезоне тайга дала мало кедрового ореха и лесных ягод, которые необходимы животным для накопления запасов перед зимней спячкой.

Дополнительным фактором стали лесные пожары. Из-за них медведи покидают привычные территории и вынуждены искать новые источники пищи.

Еще одной проблемой специалисты считают высокую численность популяции. В Красноярском крае, согласно приведенным оценкам, количество медведей в отдельных охотничьих угодьях в 2–3 раза превышает возможности территории обеспечить их кормом.

Ситуацию также усугубляет поведение туристов. Оставленные пищевые отходы, стихийные свалки и другие источники легкодоступной еды могут привлекать хищников к человеческому жилью и местам отдыха.

Власти усиливают ограничения

На фоне опасных инцидентов регионы последовательно вводят дополнительные меры безопасности. Помимо закрытия туристических маршрутов, ограничивается проведение массовых мероприятий в лесных зонах, а специалисты получают разрешение на отстрел животных, которые представляют непосредственную угрозу людям.

В Хакасии за короткий срок ликвидировали 36 медведей. Опасные встречи с хищниками также фиксировали в Иркутской области и других территориях Сибири.

Как вести себя при встрече с медведем

Специалисты советуют не ходить по лесу в одиночку и заранее предупреждать животных о своем приближении. Для этого во время движения рекомендуется разговаривать, петь или издавать другие звуки. Особую осторожность следует проявлять в густых зарослях и местах с плохой видимостью.

Если медведь оказался рядом, нельзя поддаваться панике и пытаться убежать. Бурый медведь способен развивать скорость до 60 км/ч, поэтому человеку практически невозможно уйти от него бегством.

При встрече рекомендуется медленно отходить назад, не совершая резких движений. Можно визуально увеличить свой силуэт, подняв руки или распахнув верхнюю одежду.

При нападении специалисты советуют действовать в зависимости от поведения животного. Если избежать контакта невозможно, необходимо защищать голову и шею. При активной атаке также допускается жестко сопротивляться, стараясь воздействовать на наиболее уязвимые зоны хищника.