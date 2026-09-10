Зарплаты от 100 тысяч и премии по 150 тысяч в квартал: за что кировским врачам платят больше

По данным портала «Работа России», зарплата врачей в регионе перестала быть низкой — специалистам предлагают от 100 тысяч рублей:

Кадровый фактор: Несмотря на максимальную среди регионов укомплектованность педиатрами, терапевтами, офтальмологами и хирургами, врачи отмечают повышенную нагрузку и выгорание.

Востребованные специальности: Высокий доход гарантируют хирургам, онкологам, эндоскопистам и радиотерапевтам (например, в Котельничской ЦРБ от хирурга требуют высшее образование, коммуникабельность и опыт от 1 года).

Для специалистов, готовых работать в районах или совмещать учебу с практикой, предусмотрены ключевые меры поддержки:

Выезд в отдаленные территории: При трудоустройстве в населенные пункты из перечня удаленных и труднодоступных выплачивается единовременная сумма от 500 тыс. до 1,5 млн рублей (размер зависит от должности и удаленности).

Узкие специальности и жилье: Узким специалистам в районах предоставляют служебное жилье с правом бесплатной приватизации через 10 лет работы, а также выплачивают ежеквартальную премию в 150 000 рублей.