Зарплаты от 100 тысяч и премии по 150 тысяч в квартал: за что кировским врачам платят больше
Издание «Город Киров» проанализировало ситуацию на региональном рынке труда и выяснило, какие меры поддержки, стимулы и заработные платы предлагают медицинским работникам в Кировской области.
Базовые зарплаты и реальные нагрузки
По данным портала «Работа России», зарплата врачей в регионе перестала быть низкой — специалистам предлагают от 100 тысяч рублей:
- Востребованные специальности: Высокий доход гарантируют хирургам, онкологам, эндоскопистам и радиотерапевтам (например, в Котельничской ЦРБ от хирурга требуют высшее образование, коммуникабельность и опыт от 1 года).
- Кадровый фактор: Несмотря на максимальную среди регионов укомплектованность педиатрами, терапевтами, офтальмологами и хирургами, врачи отмечают повышенную нагрузку и выгорание.
Три способа получить доплаты и квартиру
Для специалистов, готовых работать в районах или совмещать учебу с практикой, предусмотрены ключевые меры поддержки:
- Выезд в отдаленные территории: При трудоустройстве в населенные пункты из перечня удаленных и труднодоступных выплачивается единовременная сумма от 500 тыс. до 1,5 млн рублей (размер зависит от должности и удаленности).
- Узкие специальности и жилье: Узким специалистам в районах предоставляют служебное жилье с правом бесплатной приватизации через 10 лет работы, а также выплачивают ежеквартальную премию в 150 000 рублей.
- Работающим ординаторам: Для совмещающих учебу и практику врачей-ординаторов выделен премиальный фонд в размере 142 млн рублей.
Муниципальные бонусы и география программ
Отдельные районы вводят собственные меры притяжения кадров:
- Опыт Яранского района: Яранск первым в области ввел муниципальную доплату в 500 000 рублей. Суммарно с федеральными и областными подъемными начинающий врач может получить до 2,7 млн рублей.
- Категории получателей: На выплаты могут претендовать врачи первичного звена, узкие специалисты, а также фельдшеры, акушерки и медсестры ФАПов, амбулаторий и отделений общей врачебной практики.
- Районы-участники: В программы выплат вошли сотрудники ЦРБ Кирово-Чепецкого, Котельничского, Куменского, Малмыжского, Мурашинского, Нолинского, Оричевского, Подосиновского, Слободского, Шабалинского и Яранского районов, а также Станции скорой помощи в Аркуле, Вахрушах и Неме.