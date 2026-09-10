Кроссовер HC и хэтчбек KRX прибавили в цене: сколько теперь стоят бывшие Creta и Rio X

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» сообщает, что отечественный бренд Solaris провел корректировку официальных прайс-листов для российского рынка. Повышение стоимости затронуло две наиболее востребованные модели марки — кроссовер HC и кросс-хэтчбек KRX, пишет ЗР.

Динамика роста цен и новые диапазоны

По данным экспертов, прибавка к рекомендованным розничным ценам составила от 50 до 70 тысяч рублей:

Solaris HC: Подорожал на 70 000 рублей . Теперь актуальная стоимость модели варьируется в диапазоне от 2 570 000 до 3 985 000 рублей , что означает ценовой рост на 1,8–2,8% .

Solaris KRX: Прибавил в цене 50 000 рублей. Новый ценник на кросс-хэтчбек зафиксирован на отметке от 2 585 000 до 3 010 000 рублей (рост составил 1,7–2,0%).

Особенности прайс-листов

Специалисты подчеркивают, что публикуемые цифры являются официальными рекомендованными розничными ценами (РРЦ). Финальная стоимость автомобилей в дилерских центрах может варьироваться в зависимости от действующих маркетинговых акций, специальных кредитных программ и установленного дополнительного оборудования.