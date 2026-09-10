Непальский сценарий в США: 90 тыс. человек оказались в зоне риска

Около 90 тыс. человек в США живут в опасной зоне лахаров вулкана Рейнир в штате Вашингтон. Об этом РИА Новости рассказала представитель вулканической обсерватории Геологической службы США Холли Вайс-Расин.

По ее словам, селевые потоки, образующиеся на склонах Каскадных гор, представляют серьезную угрозу из-за дальности распространения и разрушительной силы. Последствия возможного схода лахаров могут затронуть миллионы людей.

Лахар представляет собой быстро движущийся поток воды, грязи и камней. Он способен преодолевать десятки километров и разрушать дома и другие постройки на своем пути.

По данным Геологической службы США, за последние 6 тыс. лет с вулкана Рейнир сошли как минимум 11 крупных лахаров, достигших низменности Пьюджет-Саунд.

26 августа в Непале обрушился ледник, заблокировавший русло реки Лхенде-Кхола. После прорыва затора вниз по течению хлынул поток воды, грязи, камней и льда.