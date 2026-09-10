Петербуржцы отказались от виниров: что теперь хотят сделать с зубами

Пациенты стоматологических клиник в Петербурге стали чаще выбирать комплексное лечение вместо отдельных эстетических процедур. По словам основателя и главного врача сети MY ORT, врача-ортодонта, гнатолога и челюстно-лицевого хирурга Юлии Зверевой, пациенты стали более информированными и прагматичными, пишет ДП.

Они все чаще рассматривают состояние зубов, прикуса и височно-нижнечелюстного сустава как взаимосвязанные элементы. Если несколько лет назад запросы часто касались виниров или выравнивания передних зубов, то теперь пациенты учитывают также окклюзию, височно-нижнечелюстной сустав и постуру.

Одновременно растет интерес к цифровому моделированию результата до начала лечения.

Спрос на профилактику и ортодонтию

Меняется и отношение пациентов к профилактике. По данным сети MY ORT, на профилактические процедуры приходится более 15% всех манипуляций — почти 2 тыс. визитов за первое полугодие 2026 года.

Зверева отмечает, что гигиена все чаще воспринимается как необходимая часть сохранения результата лечения.

Наиболее востребованным направлением остается ортодонтия — на нее приходится около 30% обращений. Одним из наиболее быстрорастущих сегментов специалист называет гнатологию и функциональную стоматологию.

Клиники меняют подход к работе

Изменения в поведении пациентов влияют и на бизнес-модель медицинского бизнеса. По словам Зверевой, клиникам важно выстраивать непрерывный маршрут лечения — от цифровой диагностики через ортодонтию и хирургию до стабильного результата и профилактики.

15 сентября эти и другие тенденции рынка эксперты обсудят на круглом столе «Стоматология Петербурга: что определяет успех клиники сегодня?».