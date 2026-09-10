«Параллельный импорт из Эмиратов»: в РФ привезли новые бюджетные семиместные Toyota
«Автоновости дня»: в РФ привезли новые бюджетные семиместные Toyota
Издание «Автоновости дня» сообщает, что на российских автомобильных классифайдах начались продажи новых семиместных компактвэнов Toyota Veloz. Модель, ориентированная на семейные поездки и бизнес-трансферы, доступна к покупке как под заказ, так и из наличия в крупных дилерских центрах.
Цены в РФ и сравнение с конкурентами
Ценовой диапазон на японский MPV варьируется в зависимости от региона и схемы поставки:
- Цены под заказ: В Ростове-на-Дону стоимость автомобиля 2023 года выпуска из ОАЭ в богатой комплектации GX стартует от 2 990 000 рублей с учетом всех таможенных расходов.
- Цены из наличия: В Самаре аналогичный экземпляр выставлен на продажу за 3 308 000 рублей, а в крупных автосалонах Тюмени ценник достигает 4 200 000 рублей.
- Сравнение с китайскими аналогами: Японская модель оказывается заметно доступнее конкурентов. Для сравнения, базовая версия семиместного Geely Okavango стоит от 3,86 млн рублей, Tenet T8 — от 3,63 млн рублей, а трехрядный GAC GS8 оценили минимум в 4,79 млн рублей.
Технические характеристики и оснащение
Автомобиль поставляется исключительно в трехрядной 7-местной конфигурации салона:
- Силовой агрегат: Модель оснащается проверенным 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 106 л. с., работающим в паре с бесступенчатым вариатором и передним приводом.
Авто.ру
- Комплектация GX: Оснащение включает кожаную отделку сидений, климат-контроль с дополнительными потолочными воздуховодами, цифровую приборную панель, кнопковый запуск двигателя, беспроводную зарядку для смартфона, круиз-контроль и электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold.
Официально модель Toyota Veloz на российском рынке никогда не продавалась, ее сборка осуществляется на заводах бренда в Малайзии, Индонезии, Таиланде и Вьетнаме.