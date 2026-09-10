«Параллельный импорт из Эмиратов»: в РФ привезли новые бюджетные семиместные Toyota

Издание «Автоновости дня» сообщает, что на российских автомобильных классифайдах начались продажи новых семиместных компактвэнов Toyota Veloz. Модель, ориентированная на семейные поездки и бизнес-трансферы, доступна к покупке как под заказ, так и из наличия в крупных дилерских центрах.