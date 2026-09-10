Toyota Fortuner приехал в Россию: за рамный внедорожник просят до ₽6,99 млн

Новый рамный внедорожник Toyota Fortuner можно заказать с доставкой в Россию минимум за ₽5,2 млн. Японский производитель официально не поставляет автомобили на российский рынок, поэтому продавцы используют альтернативные схемы ввоза. Указанная сумма включает все дополнительные расходы при заказе машины в Москве, сообщает «Автоновости дня».

За эту сумму предлагается семиместный автомобиль с тканевым салоном. В оснащение входят мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой и круиз-контроль. Также предусмотрены двухзонный климат-контроль, камера заднего вида с датчиками парковки, светодиодная оптика, кожаный многофункциональный руль, датчики давления в шинах и 17-дюймовые легкосплавные колеса.

Стоимость поставки зависит от города и условий оформления. В Новосибирске и Владивостоке Fortuner с более простым оснащением предлагают примерно на ₽39–50 тыс. дороже. В Самаре доставка оценивается в ₽5,18 млн, а в подмосковном Реутове уже растаможенный автомобиль, оформленный с льготным утилизационным сбором, продают за ₽5,3 млн.

В Ижевске автомобиль готовы привезти из Объединенных Арабских Эмиратов и подготовить к регистрации за ₽5,485 млн. В Астрахани стоимость такой поставки достигает ₽5,75 млн. При этом в разных городах набор оборудования может отличаться, хотя техническая часть у большинства машин остается одинаковой.

Основным двигателем Fortuner называют 2,4-литровый турбодизель мощностью 150 л. с., работающий с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль оснащен системой полного привода Part-Time с жестко подключаемой передней осью. В Карабулаке продают версию с атмосферным мотором 2TR-FE объемом 2,7 л и мощностью 166 л. с. за ₽5,95 млн, а в Грозном вариант с 2,8-литровым дизелем мощностью 200 л. с. стоит ₽6,99 млн.

Toyota Fortuner два года подряд признавался самым надежным спортивно-утилитарным автомобилем в Индии и странах Юго-Восточной Азии по оценке J. D. Power. На 100 машин приходилось 53 неисправности, что стало лучшим результатом среди конкурентов.

Помимо Fortuner, по параллельному импорту в Россию поставляют семиместный компактвэн Toyota Veloz из ОАЭ — его цена начинается примерно от ₽2,99 млн с учетом всех расходов.