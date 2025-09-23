Онкоуролог провел на себе рискованный эксперимент

Среди плюсов при отказе от алкоголя можно назвать улучшение сна и продуктивности, но одновременно с ними возросла тяга к сладкому и кофе. Об этом врач-хирург и онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян написал в своем телеграм-канале.

Врач-хирург Марк Гадзиян месяц назад полностью отказался от алкоголя, хотя раньше иногда позволял себе вино или пиво. Он объяснил это решение тем, что даже небольшое количество спиртного вызывало у него отечность по утрам, раздражительность и снижение продуктивности.

Спустя четыре недели трезвости медик отметил несколько положительных изменений. По его словам, у него нормализовался сон, исчезли тревожность и проблемы с пищеварением, а также появилось больше свободного времени для хобби. Гадзиян добавил, что стал более продуктивным и вернулся к занятиям йогой.

Из неожиданных последствий врач упомянул возросшую тягу к сладкому и увеличение потребления кофе. Также он заметил, что автоматически перестал посещать ночные клубы, а в бане стал выбирать безалкогольное пиво.

