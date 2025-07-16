Опасная инфекция наступает: в России резко выросла заболеваемость менингитом

В России резко выросла заболеваемость менингококковой инфекцией — за первые пять месяцев 2025 года зарегистрировано 1266 случаев, что на 260% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом со ссылкой на данные доктора медицинских наук, депутата Государственной думы РФ Александра Румянцева сообщил «Коммерсантъ».

Особую тревогу у медиков вызывает тот факт, что основная группа риска — взрослые, среди которых летальность выше, чем у детей.

Пока прививка от менингококковой инфекции не входит в Национальный календарь, хотя число вакцинированных в 2023 году составило 841 тыс. человек, а в 2024-м — 518 тыс. В Москве иммунизацию проводят только по эпидпоказаниям.

«У нас в рамках рекомендаций Всемирной организации здравоохранения должны быть введены в календарь еще пять вакцин. Мы сегодня имеем в календаре одиннадцать вакцинаций, а должно быть шестнадцать», — сказал Румянцев.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ Владимир Чуланов считает, что одной из причин всплеска инфекции стала трудовая миграция. Менингококк легко распространяется в закрытых коллективах, куда часто попадают непривитые мигранты.

В связи с этим специалисты предлагают ввести обязательную вакцинацию для детей, подростков и солдат-срочников, а также обязать работодателей прививать иностранных работников.

Несмотря на это, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей ЦАО и ЮВАО Москвы Алексей Ртищев отметил, что вакцинация мигрантов не даст долгосрочного эффекта из-за их мобильности, но поможет снизить текущие риски.

Ранее сообщалось, что в Европе резко выросло число случаев кори из-за отказа от прививок.