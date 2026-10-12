Пять дней дождей и похолодание: синоптик дал точный прогноз для Москвы и области

Дожди задержатся в Москве и Подмосковье почти на всю рабочую неделю, а заметная передышка ожидается ближе к выходным. Днем температура будет колебаться от +9 до +16 градусов, хотя на востоке области во вторник воздух местами прогреется до +18. О том, когда осадки прекратятся и насколько прохладными станут ночи, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Во вторник, 13 октября, в столице и области будет облачно, местами пройдут небольшие и умеренные дожди. В Москве днем ожидается +10…+12 градусов, в Подмосковье — от +10 до +15, а на востоке региона воздух может прогреться до +18. Ветер северо-западный, 4–9 м/с. В среду осадки продолжатся, но станет прохладнее: в Москве днем прогнозируют +9…+11 градусов, по области — +8…+13.

«В среду сохранится облачная погода с небольшими, местами умеренными дождями. Ночью в Москве будет +7…+9 градусов, по области — от +5 до +10. Днем ветер северной четверти усилится до 5–10 метров в секунду», — сообщил Александр Ильин.

В четверг, 15 октября, дожди также не отступят. Ночью в столице ожидается +7…+9 градусов, днем — +11…+13. В Подмосковье дневная температура составит +11…+16 градусов. Ветер будет северным, 4–9 м/с.

По словам синоптика, первые более заметные изменения начнутся в пятницу: облачность станет переменной, ночью местами еще возможен небольшой дождь, зато днем существенных осадков не ожидается. Воздух прогреется до +11…+16 градусов.

Как добавил Ильин, в субботу, 17 октября, установится переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью температура составит +3…+8 градусов, днем — +10…+15. Ветер восточный, слабый, 1–6 метров в секунду.