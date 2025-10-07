Опасная привычка: почему россиянам не стоит пить чай натощак

Россиян предупредили о потенциальной опасности употребления чая на пустой желудок. В интервью «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог Наталья Васильева заявила , что содержащиеся в черном и зеленом чае кофеин и дубильные вещества способны провоцировать повышенную выработку желудочного сока.

Как отметила специалист, что это может привести к неприятным последствиям для пищеварительной системы.

Регулярное употребление крепкого чая перед приемом пищи способно вызывать такие симптомы, как изжога, тошнота и болевые ощущения в области желудка. Васильева рекомендует употреблять традиционные сорта чая исключительно после еды или в сочетании с легкими закусками, например, фруктами и сухофруктами

Чай обладает умеренным мочегонным эффектом, который может усугублять состояние обезвоживания при недостаточном потреблении жидкости.

Наиболее безопасными для употребления натощак считаются травяные и фруктовые чайные напитки, при условии их слабой концентрации при заваривании.

