Опаснее, чем рак? Стоматолог объяснила, почему нельзя откладывать лечение кариеса

Заслуженный врач РФ, профессор и заведующая кафедрой терапевтической стоматологии КемГМУ Елена Тё в интервью РИА Новости объяснила, почему запущенный кариес представляет смертельную опасность для всего организма.

По ее словам, хоть прямой связи между банальным кариесом и онкологией не существует, косвенная угроза для мозга колоссальна, а путь распространения инфекции очень короткий.

Особую опасность представляют осложнения кариеса — периодонтит и флюс. Когда бактерии проникают в костную ткань челюсти, они получают прямой доступ в кровеносное русло. С током крови патогены быстро достигают черепа, что может спровоцировать критические состояния:

Абсцесс мозга (гнойное образование в тканях), который требует сложнейшего нейрохирургического вмешательства;

Менингит (воспаление оболочек мозга);

Тромбоз кавернозного синуса — закупорка крупного сосуда, патология с крайне высоким уровнем летальности.

«Прямой связи “кариес = опухоль мозга” нет, но косвенная и очень опасная связь существует... По статистике в 10–15% случаев источник таких тяжелых внутричерепных инфекций находят именно в запущенных зубах», — подчеркнула профессор, призвав не откладывать визит к стоматологу ради сохранения здоровья мозга.

