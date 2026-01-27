Опасный корень: популярная осенняя специя может быть противопоказана при проблемах с сердцем и сосудами

Популярный в сезон простуд имбирь, известный своими полезными свойствами, может принести не только пользу, но и вред определенным группам людей. Кандидат медицинских наук, доцент Пироговского университета Ольга Тарасова рассказала, кому стоит с осторожностью относиться к этому продукту, передает «Лента.ру».

Специалист подтвердила, что свежий имбирь обладает выраженным противовоспалительным и обезболивающим действием и благотворно влияет на иммунитет и пищеварение. Однако она обратила внимание на ряд важных противопоказаний.

Кому стоит отказаться от имбиря?

По словам врача, от употребления свежего корня стоит воздержаться:

· детям; · беременным женщинам; · людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы, а также при проблемах с сердцем и сосудами.

Отдельно Тарасова предупредила об опасной комбинации: имбирь содержит витамин К, который может усиливать действие препаратов-антикоагулянтов, назначаемых для разжижения крови. Это создает риск кровотечений.

Когда лучше употреблять имбирь?

Эксперт также отметила, что имбирь обладает тонизирующим эффектом и стимулирует нервную систему. Поэтому, чтобы не нарушать сон и избежать излишнего возбуждения, есть его рекомендуется только в первой половине дня и исключить из вечернего рациона.