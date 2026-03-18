Опасный тренд: врач разоблачила миф о ботоксе в уши для похудения

В поисках волшебной таблетки для похудения люди готовы на многое, и последний тренд — инъекции ботокса в уши, в так называемые «точки голода» — звучит как музыка для тех, кто мечтает худеть, не прилагая усилий. Но врач превентивной медицины Анастасия Пантус в интервью радио Sputnik призывает не обольщаться: за красивой легендой из восточной медицины не стоит ни доказательств, ни серьезных исследований.

По ее словам, сама по себе идея имеет логическое обоснование: ботулотоксин умеет блокировать нервные импульсы. Именно поэтому он разглаживает морщины или снимает мышечные спазмы. Логика подсказывает: если заблокировать сигналы в «точках голода», мозг перестанет требовать еды. Но это лишь теория. Пантус подчеркивает: рандомизированных клинических исследований, подтверждающих, что укол в ухо работает лучше плацебо, просто не существует. Для сравнения, даже более изученные инъекции ботокса непосредственно в желудок давали противоречивые результаты — вес снижался далеко не у всех.

Медик добавила, что главная опасность кроется в отношении к процедуре как к безобидному косметологическому уколу. Важно помнить: ботокс — это нейротоксин. Введение его в хрящ уха чревато воспалениями, инфекциями, аллергией и непредсказуемыми последствиями от попадания препарата не в те ткани. А долгосрочные эффекты от регулярных повторений такой экзотической манипуляции и вовсе остаются загадкой для науки.

По ее мнению, любые обещания похудеть без диеты и спорта — это маркетинг, а не медицина. «Точки голода» в ухе — не кнопка «выключить аппетит», а зона риска с туманными перспективами. Самый надежный, хоть и не быстрый маршрут к стройности, по мнению врача, все тот же: сбалансированное питание, регулярное движение и, при необходимости, грамотное медицинское сопровождение.

