Уколы вместо воли: нутрициолог о рисках «быстрого похудения»

В Югре набирает обороты опасный тренд: люди с небольшим лишним весом все чаще прибегают к инъекционным препаратам, предназначенным для пациентов с ожирением и диабетом. В мессенджерах активно обсуждают «уколы стройности», обещающие минус 4–5 килограммов за месяц без диет и тренировок. Цена вопроса — от пяти тысяч рублей. Но цена здоровья может оказаться куда выше.

О рисках самолечения рассказала нутрициолог из Сургута Мария Голубева, сообщает ugra-news.ru. По ее словам, истории пациентов похожи: лишний вес не критичный, но раздражающий. Пять-десять килограммов, которые «не уходят». Человек перепробовал диеты, устал «начинать с понедельника». И тут появляется соблазн.

Как объяснила специалист, такой метод действительно может помочь тем, кто не способен усилием воли ограничить калории, или людям с психологическими проблемами питания. Для них инъекции порой становятся спасением. Однако, подчеркнула Голубева, это не косметическая процедура. Медицинские показания строги: индекс массы тела выше 30 либо метаболические нарушения.

В реальности границы размываются. По наблюдениям эксперта, препараты используют те, у кого лишний вес — скорее субъективное ощущение. При этом мало кто задумывается о побочных эффектах. Как рассказала нутрициолог, страдает ЖКТ: тошнота, замедление опорожнения желудка, в тяжелых случаях — госпитализация. Отдельный риск — камни в желчном пузыре.

Одна из частых ошибок, по словам Голубевой, — начинать курс без анализов. Нередко инъекции используют на фоне анемии или дефицита витаминов. В этом случае эффект может быть нулевым или усугубить проблемы. Как подчеркнула специалист, часто достаточно устранить дефициты, чтобы вес ушел естественно.

Исследование сургутского центра эндокринологии под руководством Голубевой показало: у женщин, использовавших инъекции с нутрициологической коррекцией, за два месяца уходило 6–10 кг жира. Но, по словам эксперта, порой похудение идет за счет мышц. Препарат выключает аппетит, человек перестает есть, и организм начинает использовать белки из мышечной ткани.

Как отметила нутрициолог, люди ошибочно думают, что худеют от укола. На самом деле они худеют от того, что едят меньше. Если привычки не меняются, после отмены килограммы возвращаются.

Специалисты подчеркивают: цифра на весах — не главное. По словам Голубевой, важен объем талии (у женщин не больше 80 см) и соотношение жира и мышц. Использование инъекций «к отпуску» — слабый аргумент. Безопасное снижение веса — небыстрый процесс. В норме человек теряет около 4–5 кг жира в месяц.

Главный совет от эксперта: начать с обследования и честного разговора с собой. «Снижение веса должно быть не наказанием, а частью здоровой жизни», — резюмировала Голубева. Уколы могут быть частью терапии, но назначает их врач. Применять без необходимости — все равно что лечить простуду антибиотиками: опасно и неэффективно.

