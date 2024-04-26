Оперативная активность в Рязанской БСМП выросла наполовину за год

Оперативная активность в Рязанской Больница скорой медицинской помощи (БСМП) за прошлый год выросла на 50%. Об этом сообщает 7info со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Уточняется, что пять лет назад БСМП начала функционировать в новом здании площадью свыше 62 тыс. кв. м. Она является многопрофильным лечебно-диагностическим центром, который оказывает экстренную специализированную и высокотехнологичную медпомощь.

Поясняется, что на сегодняшний день в больнице функционируют 16 операционных, одна из них для малоинвазивных случаев. Кроме того, совместно с оказанием традиционных методов лечения врачи учреждения освоили новые.

Добавляется, что на просторных площадях БСМП размещен городской травмцентр, где каждый день оказывается медпомощь более чем 50 пациентам.