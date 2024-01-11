Определена связь между ожирением и болезнью Альцгеймера

Вместе с образом жизни и генетикой питание может оказывать прямое влияние на мозг и когнитивные функции человека. По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, пристрастие к «вредной» пище приводит к ожирению и может провоцировать нарушения в работе всего организма, включая мозговую деятельность, впоследствии данное негативное воздействие на когнитивные способности человека может приводить к болезни Альцгеймера и деменции. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она отметила, что наличие сахарного диабета II типа и длительный прием статинов может приводить к развитию болезни Альцгеймера.

По мнению медика, развившееся в итоге неправильного питания нарушение углеводного обмена и сахарный диабет могут привести к снижению памяти.

Она добавила, что полезные для мозга продукты должны быть натуральными и содержать в составе антиоксиданты, витамины группы B — B1, B12, фолиевую кислоту, а также витамины А, Е, К, полиненасыщенные жирные кислоты класса Омега-3, селен, цинк, бета-каротин. Это рыба северных морей, грецкие орехи, шпинат, тыква, помидоры, зерновые хлеб и каша.