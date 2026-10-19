От радио до консьержа — от каких услуг в квитанциях можно отказаться
RT: снизить расходы на ЖКУ можно, исключив плату за шлагбаум и консьержа
Российские собственники жилья имеют полное право снизить свои ежемесячные расходы на коммуналку, официально отказавшись от целого ряда ненужных услуг. Депутат Государственной думы Сергей Колунов разъяснил, какие позиции в платежных документах часто оказываются лишними — от устаревших радиоточек и домашних телефонов до навязанного добровольного страхования. Кроме того, жильцы могут убрать из квитанций расходы на консьержей и шлагбаумы, если за них не голосовали на общем собрании. Детали экономии приводит RT.
От каких услуг в квитанциях ЖКУ можно отказаться
Парламентарий выделил несколько категорий платежей, от которых граждане вправе избавиться:
- Устаревшие коммуникации: проводное радио, стационарный домашний телефон и общедомовая телевизионная антенна часто оплачиваются по инерции, хотя ими никто не пользуется.
- Навязанные опции: добровольное страхование имущества, прописанное отдельной строкой, не является обязательным, если владелец квартиры не подписывал отдельный договор.
- Сервисы дома без согласия: плата за работу консьержа, обслуживание домофона или шлагбаума законна только при наличии соответствующего решения общего собрания собственников жилья.
Что делать при ошибках и переплатах
Если в квитанциях обнаружены неверные начисления или лишние услуги, гражданам рекомендуется подать письменное заявление в управляющую компанию или расчетный центр с приложением подтверждающих документов для проведения перерасчета.