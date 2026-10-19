Российские собственники жилья имеют полное право снизить свои ежемесячные расходы на коммуналку, официально отказавшись от целого ряда ненужных услуг. Депутат Государственной думы Сергей Колунов разъяснил, какие позиции в платежных документах часто оказываются лишними — от устаревших радиоточек и домашних телефонов до навязанного добровольного страхования. Кроме того, жильцы могут убрать из квитанций расходы на консьержей и шлагбаумы, если за них не голосовали на общем собрании. Детали экономии приводит RT.