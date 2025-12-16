«Опухоль размером с футбольный мяч». Приморские врачи спасли пациентку с опасным анамнезом

В Приморье хирурги краевой клинической больницы № 2 провели уникальную операцию 46-летней женщине, удалив опухоль яичника диаметром около 20 сантиметров — сопоставимую по размеру с футбольным мячом.

Пациентка обратилась за помощью с сильными болями внизу живота, которые со временем усиливались и не купировались обычными обезболивающими. Обследование выявило гигантское образование, требующее немедленного вмешательства из-за риска некроза и других осложнений.

Операция была сопряжена с повышенной сложностью из-за прошлого медицинского опыта женщины: ранее она перенесла обширную операцию по поводу рака толстой кишки. Это привело к образованию плотных спаек, грозивших повреждением соседних органов во время нового вмешательства.

«Чтобы минимизировать риски для пациентки, операцию было решено проводить сочетанной бригадой гинеколога и хирурга», – сообщил заведующий гинекологическим отделением Павел Табакаров.

Хирургическое вмешательство, длившееся более 2,5 часов, завершилось успешно. Спустя неделю после операции самочувствие пациентки удовлетворительное, и она возвращается к нормальной жизни. Окончательный характер удаленного новообразования (доброкачественный или злокачественный) определит гистологическая экспертиза, однако врачи дают благоприятный прогноз на выздоровление.

Ранее сообщало о том, что врачи удалили у пациентки 18-сантиметровую опухоль на голове.