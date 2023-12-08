Опухоль весом 8 килограммов: гигантскую опухоль груди удалили пациентке в подмосковной Балашихе

Сорокадевятилетняя женщина обратилась в Московский областной онкологический диспансер, расположенный в Балашихе, с жалобами на боли в груди, ее увеличение и сильную одышку. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Отмечается, что после проведения ряда обследований у нее была выявлена листовидная опухоль молочной железы. Рост левой молочной железы пациентка заметила около полутора лет назад, однако не стала обращаться в медучреждение.

Врач-онколог отделения опухолей молочной железы и кожи №6 Мария Соловьева рассказала, что опухоль занимала весь объем левой молочной железы, ее вес составил восемь килограммов, а диаметр достиг тридцати сантиметров. Была проведена мастэктомия левой молочной железы. После операции новообразование было направлено на гистологическое исследование.

К счастью, уже через неделю после операции женщина чувствовала себя хорошо и была выписана под наблюдение онколога по месту жительства.