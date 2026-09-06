Швейцарские часовщики поменяли стратегию из-за зумеров: что изменилось

Смена ценностей у Gen Z: Молодые покупатели ищут эмоции и эксклюзивный дизайн, а не просто громкое имя бренда. По словам председателя Bulgari Жана-Кристофа Бабена, привычная стратегия «продавать меньше, но дороже» больше не работает.

Обвал физического экспорта: По данным Федерации швейцарской часовой промышленности, в прошлом году экспорт упал до 14,6 млн штук (для сравнения, в 2016 году продавали 25,4 млн ).

Давление вторичного рынка: Зумеры массово выбирают винтаж и б/у часы через онлайн-платформы. Это позволяет избежать длинных листов ожидания и переплат, что подрывает классическую модель искусственного дефицита.

Азиатская конкуренция: Модели средних ценовых категорий поддаются жесткому нажиму со стороны японских (Seiko, Citizen, Casio) и китайских брендов. Поколение Z намного менее чувствительно к маркировке «Swiss Made».