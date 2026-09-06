Швейцарские часовщики поменяли стратегию из-за зумеров: что изменилось
Bloomberg: швейцарские часовщики поменяли стратегию из-за зумеров
Швейцарская часовая индустрия столкнулась с крупнейшим структурным кризисом за последние годы. Причиной изменений стала сменa поколенческих приоритетов: зумеры и молодые миллениалы больше не рассматривают элитные часы как символ статуса, отдавая предпочтение впечатлениям, подлинности и эмоциям, пишет Bloomberg.
Ключевые вызовы и изменения на рынке
- Смена ценностей у Gen Z: Молодые покупатели ищут эмоции и эксклюзивный дизайн, а не просто громкое имя бренда. По словам председателя Bulgari Жана-Кристофа Бабена, привычная стратегия «продавать меньше, но дороже» больше не работает.
- Обвал физического экспорта: По данным Федерации швейцарской часовой промышленности, в прошлом году экспорт упал до 14,6 млн штук (для сравнения, в 2016 году продавали 25,4 млн ).
- Давление вторичного рынка: Зумеры массово выбирают винтаж и б/у часы через онлайн-платформы. Это позволяет избежать длинных листов ожидания и переплат, что подрывает классическую модель искусственного дефицита.
- Азиатская конкуренция: Модели средних ценовых категорий поддаются жесткому нажиму со стороны японских (Seiko, Citizen, Casio) и китайских брендов. Поколение Z намного менее чувствительно к маркировке «Swiss Made».
- Угроза для среднего сегмента: Если ультралюксовые гиганты вроде Rolex, Patek Philippe и Cartier сохраняют позиции за счет коллекционеров, то средний сегмент швейцарских производителей оказывается наиболее уязвимым.