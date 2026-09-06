Известный врач и телеведущий Александр Мясников призвал пациентов отказаться от привычки требовать от докторов немедленного назначения медикаментов или хирургических вмешательств. По мнению эксперта, в медицине принцип «не навреди» часто означает отказ от агрессивного лечения, если в нем нет прямой необходимости. Мнение доктора Александра Мясникова приводит издание « Газета.Ru ».

Коротко: главное о предупреждении эксперта

Главный риск: Назначение препаратов или операций под давлением пациента грозит тяжелыми осложнениями и угрозой для жизни.

Сравнение с автосервисом: Пациенты ошибочно требуют сиюминутного ремонта организма, считая «плохими» тех врачей, кто не выписывает таблетки сразу.

Принцип безопасности: Отказ от вмешательства часто оказывается безопаснее для здоровья, чем назначение лекарств «ради видимости помощи».

Почему нельзя требовать назначений на приеме

Доктор Мясников подчеркивает, что лечение — это не сервис бытовых услуг, где результат должен быть виден моментально. Попытки пациентов диктовать врачу схему терапии или требовать рецепт на первом же приеме вынуждают медиков идти на неоправданный риск.

Избыточная фармакологическая нагрузка и необоснованные процедуры могут нанести организму гораздо больше вреда, чем само заболевание. Врачи обязаны руководствоваться исключительно соображениями безопасности и доказательной медицины, а не желанием угодить пациенту.