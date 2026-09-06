«Удар по экономике Анкары»: почему Турция срочно урезает прогнозы роста ВВП

Правительство Турции пересмотрело целевые показатели Среднесрочной экономической программы на 2026–2027 годы. Согласно заявлению вице-президента страны Джевдета Йылмаза, ожидаемый рост ВВП на 2026 год снижен с 3,8% до 3,3% , а на 2027 год — с 4,3% до 4,2% , пишет Ъ.

Причины пересмотра макроэкономических показателей

По словам Джевдета Йылмаза, ключевым фактором замедления турецкой экономики выступает внешнее геополитическое давление и нестабильность на энергетических рынках. Высокие цены на сырье и затяжные конфликты сдерживают восстановление цепочек поставок и поддерживают высокий уровень инфляции в регионе.

Возобновление активного замедления инфляции власти ожидают в четвертом квартале 2026 года с прицелом на снижение показателя до единичных значений к 2029 году.