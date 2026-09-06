«Две недели на защиту»: Роспотребнадзор назвал идеальные месяцы для прививки от гриппа

Управление Роспотребнадзора по Республики Марий Эл напомнило жителям региона о старте кампании по вакцинации и назвало оптимальные сроки для защиты организма от сезонной инфекции. Специалисты рекомендуют сделать прививку от гриппа в сентябре–октябре, до начала массового подъема заболеваемости, пишет marpravda.

Коротко: главное о вакцинации

Оптимальные сроки: Сентябрь и октябрь.

Время на выработку иммунитета: От 2 до 3 недель (в редких случаях — до 4 недель).

Периодичность: Вакцинация требуется ежегодно из-за постоянной мутации вируса.

Главное правило: Обязательный предварительный осмотр врача и информирование о хронических болезнях.

Почему важна ежегодная прививка

Эпидемиологи подчеркивают, что штаммы вируса гриппа непрерывно меняются, поэтому состав вакцин обновляется перед каждым эпидемическим сезоном. Прошлогодние антитела не обеспечивают надежной защиты от новых вариантов вируса.

Сделать прививку необходимо до того, как вирус начнет активно распространяться, чтобы организм успел сформировать полноценный иммунный ответ.

Кто входит в группу риска

Роспотребнадзор рекомендует обратить особое внимание на вакцинацию следующим категориям граждан:

Пожилым людям;

Беременным женщинам;

Детям, начиная с 6-месячного возраста;

Людям с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, болезни сердечно-сосудистой и дыхательной систем);

Работникам с высоким риском инфицирования (медицинским работникам, педагогам, сотрудникам сферы обслуживания).

Перед процедурой пациенту необходимо проконсультироваться с врачом, сообщив о текущем самочувствии, наличии аллергий и реакциях на предыдущие прививки.