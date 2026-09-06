В ЖК «Белые росы» восстановили электроснабжение

Согласно данным аварийной службы, бригада оперативно выехала на место и к настоящему моменту полностью восстановила электроснабжение.



Специалисты продолжают обследовать объект: они фиксируют параметры сети и проверяют оборудование, чтобы не допустить новых неполадок.



Электричество и вода снова подаются в два многоквартирных дома — всего в зоне отключения находились 590 квартир. По словам представителей службы, серьезных последствий не зафиксировано: коммунальные системы работают в обычном режиме, перебои оказались кратковременными.