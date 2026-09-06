Борьба, кок-бору и стрельба из лука: Россия вошла в тройку лидеров на Играх кочевников в Кыргызстане

6 сентября 2026 года в Кыргызстане завершились VI Всемирные игры кочевников . В них приняли участие около 3 тысяч спортсменов из 113 стран. По итогам соревнований сборная России заняла третье место в неофициальном общекомандном медальном зачете, завоевав 34 награды.

Итоговый медальный зачет VI Всемирных игр кочевников

Победителями соревнований в родных стенах стали спортсмены из Кыргызстана, обошедшие сборную Казахстана в упорной борьбе за первое место.

Значение Всемирных игр кочевников

Всемирные игры кочевников проводятся с 2014 года по инициативе правительств Кыргызстана и Турции. С 1 по 6 сентября соревнования проходили в Бишкеке и на побережье озера Иссык-Куль. Программа состязаний включает традиционные народные виды спорта и этноигры: скачки, конноспортивные дисциплины (включая кок-бору), стрельбу из лука на скаку, традиционную борьбу на поясах и интеллектуальные игры кочевых народов.

Россию представили 236 атлетов — это рекордный состав делегации за всю историю участия страны, позволивший показать отличный результат в борьбе с сильнейшими этноспортсменами мира.