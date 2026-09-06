«Прогнозы не выдерживаются»: аналитики оценили шансы регулятора удержать инфляцию в рамках 6–7%

Перед запланированным на 11 сентября 2026 года заседанием Совета директоров Банка России в экспертном сообществе разгорелась дискуссия. После десяти последовательных шагов по снижению ключевой ставки с пиковых значений до текущих 14% годовых , регулятор оказался перед сложным выбором. Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев считает, что ЦБ возьмет паузу и сохранит ставку без изменений, пишет МК.

Коротко: ключевые факты и прогнозы

Дата заседания ЦБ: 11 сентября 2026 года.

Текущая ключевая ставка: 14,0% годовых (снижается с июня 2025 года).

Уровень годовой инфляции: Ускорение в августе до 6,3% (против 5,98% в июле).

Базовый прогноз экспертов: Пауза в смягчении ДКП и сохранение ставки на уровне 14% (мнение Игоря Николаева).

Альтернативный сценарий: Символическое снижение на 0,25 п. п. — до 13,75% (вероятность 25–40% по оценкам аналитиков).

Почему ЦБ вынужден поставить снижение ставки на паузу

Главной причиной смены риторики регулятора стал рост инфляционного давления на фоне ослабления курса национальной валюты и возобновления роста цен на моторное топливо. Кроме того, инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются высокими.

По мнению экономиста Игоря Николаева, сохранение ставки на уровне 14% станет четким сигналом о том, что денежно-кредитная политика снова ужесточается, чтобы предотвратить дальнейшую раскрутку инфляционной спирали.

Осенние риски, раскачивающие инфляцию

Экономисты выделяют три ключевых фактора риска, которые мешают дальнейшему смягчению ДКП осенью 2026 года:

Рост коммунальных платежей: Предстоящая индексация совокупных платежей ЖКХ.

Повышение транспортных тарифов: Запланированная на 1 октября индексация грузовых ж/д тарифов на 8,5%.

Новые сборы: Введение с 1 декабря утилизационных и технологических сборов.

В сложившихся условиях Центральный банк, вероятно, предпочтет сработать на опережение и взять регуляторную паузу, чтобы не допустить выхода годовой инфляции за верхнюю границу обновленного прогноза в 6–7%.