«Организм требует дозу, чтобы вернуться в норму»: нарколог о главной ошибке бросающих курить

Многие считают, что отказаться от сигарет — вопрос самодисциплины. Однако, как пояснил в беседе с « Чемпионатом » врач-нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «АЛКОМЕД» Рафаэль Хакимзанов, курение — это не просто привычка, а полноценное расстройство, требующее медицинского вмешательства.

Миф о «просто бросил»

По словам специалиста, исследования подтверждают: лишь 40% бывших курильщиков смогли отказаться от сигарет, полагаясь исключительно на силу воли. Остальные 60% без помощи врача справиться не могут.

В основе зависимости лежит биохимический механизм. Никотин быстро встраивается в систему вознаграждения мозга, заставляя нейроны выбрасывать дофамин — «гормон удовольствия» — гораздо активнее, чем это происходит при естественных радостях жизни. Со временем мозг перестает вырабатывать дофамин самостоятельно. Без очередной дозы никотина человек становится раздражительным, вялым, испытывает настоящую «ломку».

Три этапа лечения

В мировой практике лечение никотиновой зависимости строится на трех этапах.

Диагностика. Сначала врачи определяют степень зависимости с помощью стандартизированных тестов (например, опросник Фагерстрема). Затем проводят спирометрию и газоанализ, чтобы наглядно показать пациенту, сколько угарного газа скопилось в легких: «Когда человек видит, что его легкие работают едва наполовину, мотивация вырастает в разы», — отмечает Хакимзанов.

Фармакология. ВОЗ выделяет препараты с доказанной эффективностью: никотинозаместительная терапия (пластыри, жвачки, спреи), а также лекарства, блокирующие рецепторы мозга. При их приеме человек закуривает, но не получает привычного удовольствия, и смысл курения теряется. Схему подбирают индивидуально.

Психотерапия и физиотерапия. Таблетки убирают физическую тягу, но не меняют привычки. Чтобы рука не тянулась к сигарете «после обеда или за рулем», применяют когнитивно-поведенческую терапию. Транскраниальная электростимуляция помогает справиться с тревогой и бессонницей, стимулируя выработку собственных эндорфинов.

Срыв — не приговор

По статистике, 37% людей бросают курить только после десяти и более попыток. Срыв, по словам нарколога, — это не конец: «Нужно просто вернуться к плану лечения. Главное — не оставаться со своей проблемой один на один», — резюмирует Рафаэль Хакимзанов.