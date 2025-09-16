Ортодонт рассказала, почему зубы желтеют даже при хорошей гигиене

Пожелтение зубов не всегда связано с плохой гигиеной. Есть пять основных причин изменения цвета эмали. Об этом ортодонт Альмудена Эрраис заявила в беседе с изданием La Razon.

О том, какие факторы могут влиять на цвет зубной эмали даже при регулярной чистке зубов, рассказала эксперт. По ее словам, к их пожелтению приводят некоторые напитки и продукты. Например, кофе, красное вино и чай содержат красящие вещества, которые со временем могут проникать в эмаль. Также изменение цвета могут вызывать некоторые специи, например, куркума, широко используемая в кулинарии. Не стоит забывать и о вреде курения, которое также негативно сказывается на цвете зубов.

Более того, с возрастом эмаль естественным образом истончается, обнажая дентин, имеющий желтоватый оттенок. Этот процесс неизбежен и является одной из причин изменения цвета зубов у пожилых людей. Кроме того, на цвет зубов могут влиять некоторые лекарственные препараты, в частности, антибиотики. Наконец, генетическая предрасположенность также играет роль в определении цвета зубов. У некоторых людей эмаль от природы имеет более желтоватый оттенок, чем у других.

Ранее врач раскрыла влияние огурцов на сосуды.