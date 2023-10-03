Ортопед Ильиченко объяснил преимущество флисовых стелек над силиконовыми

Ортопедические стельки имеют возможность решения сразу ряда проблем: так, они снимают нагрузку на позвоночник, способствуют профилактике плоскостопия и косолапости, обеспечивают амортизацию при ходьбе. Врач-ортопед Денис Ильиченко рассказал о методах выбора лучших стелек. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, стельки следует использовать при боли в суставах и ногах, дискомфорте при длительной ходьбе и во время занятий спортом.

Медик добавил, что для офисной обуви следует выбирать жесткий вариант, а для спортивной – наоборот.

По его мнению, следует быть осторожным при выборе силиконовых стелек, поскольку у них отсутствует супинатор и они не обеспечивают необходимой степени коррекции стопы. Таким образом, следует отдать предпочтение кожаным и флисовым стелькам.