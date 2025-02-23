Ортопед Сорокин рассказал, как защититься от травм

Ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин в интервью РИА Новости рассказал , как защитить себя от травм.

По словам врача, снизить риск получения травм помогут ежедневные упражнения, оптимальная спортивная нагрузка и контроль за питанием.

Также он призвал россиян быть внимательными.

«Это, конечно, ежедневная гимнастика в рамках общей физической подготовки, дозированная спортивная и кардионагрузка, контроль пищевого поведения и внимательность», - заключил эксперт.

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