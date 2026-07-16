Весенняя сессия в Рязанской областной думе: депутаты ушли на каникулы с планом на трехлетку

В региональном парламенте Рязанской области поставили точку в весенней сессии, подведя итоги работы, которая велась с января по июль. Спикер облдумы Аркадий Фомин напомнил, что за это время депутаты приняли 37 законов. Формально они касались медицины, дорог, образования и ЖКХ, но практическая цель у всех была одна: изменение качества жизни рязанцев к лучшему без оглядки на абстрактные цифры. Об этом сообщает издание 7info .

Главная интрига сессии скрывалась в бюджетной кухне. Парламентарии оперативно перераспределяли федеральные поступления и остатки средств, чтобы закрыть самые острые потребности. Дополнительные деньги ушли на закупку льготных лекарств, помощь военнослужащим, ремонт школ и больниц, а также на решение квартирного вопроса для сирот и переселенцев из аварийного фонда. Бюджетный процесс был не статичным, а живым механизмом, где решения принимались под текущие запросы жителей.

Отдельным блоком выделили демографию, которая остается самой сложной точкой приложения сил. Депутаты не просто принимали законы, а сравнивали свои подходы с соседними регионами на совете законодателей ЦФО. Показательно, что комплексную систему профилактики абортов на данный момент закрепили лишь в Рязанской и Московской областях, хотя запреты на склонение ввели уже восемь субъектов. Кроме того, в регионе отменили критерий нуждаемости для ЖКХ-льгот многодетным и запустили выдачу земли матерям-героиням. Всего насчитали более 200 семейных сервисов, и результат, по словам Фомина, уже не теоретический — Рязанская область вошла в четверку регионов ЦФО, где в прошлом году удалось переломить тренд и добиться роста коэффициента рождаемости.

Тема СВО тоже была в центре внимания, но здесь вектор сместился с текущих решений на стратегию. Поскольку президент подписал указ о единых стандартах поддержки бойцов по всей стране, рязанским законодателям предстоит в осеннюю сессию подгонять свои местные нормы под обновленную федеральную базу, чтобы ни одна семья защитника не выпала из системы помощи.

Завершился и многолетний процесс укрупнения муниципалитетов — Шиловский район официально стал округом, поставив точку в четырехлетней реформе. Упразднение лишних управленческих звеньев уже сейчас позволило сократить дублирующие расходы, но главный эффект — более четкое управление территориями без бюрократического слоя. Помимо законотворчества, депутаты ворвались в оперативное управление через «правительственные часы», где разбирали модернизацию дорог, работу ЗАГСов, развитие села и даже судьбу инновационного центра «Аэрокосмическая долина». По каждому направлению профильным министерствам выдали жесткие рекомендации, а сами парламентарии за полгода провели более 200 личных приемов граждан.

На прощание спикер дал наказ коллегам: август — горячая пора для строек, поэтому контроль за ремонтом школ и безопасностью маршрутов к ним выходит на первый план. Осенью же главная битва развернется за проект трехлетнего бюджета. Фомин выразил уверенность, что регион выстоит под давлением вызовов и примет сбалансированный финансовый план, который не даст провиснуть ни одной социальной статье.

Ранее Игорь Брынцалов отметил приоритеты на осеннюю сессию Мособлдумы.