Рейд «Мотоцикл» в Рязани: 15 июля байкеры попали под прицел ГИБДД

Сотрудники рязанской Госавтоинспекции провели на дорогах региона масштабный рейд под кодовым названием «Мотоцикл». Мероприятие, организованное в среду 15 июля, было нацелено на то, чтобы отловить на трассах и улицах самых рисковых участников движения — водителей двухколесного транспорта, которые чаще других попадают в сводки ДТП из-за пренебрежения элементарными нормами. Об этом сообщает издание 7info .

Суть проверок сводилась к тотальному контролю за мотоциклистами: инспекторы точечно выявляли нарушителей среди тех, кто любит лихачить или экономит на безопасности. Итог оказался достаточно красноречивым — за время операции полицейские зафиксировали 15 фактов нарушения ПДД со стороны байкеров. Цифра, хоть и не критическая, но свидетельствует о том, что проблема существует и требует постоянного внимания.

Последствия для нарушителей могут быть самыми разными — от штрафных квитанций до эвакуации транспорта на штрафстоянку, если выяснится, что мотоцикл не зарегистрирован или технически неисправен. Но важнее другое: каждое такое нарушение повышает риск трагедии на дороге, где мотоциклист изначально более уязвим, чем водитель автомобиля.

В связи с этим Госавтоинспекция вновь обратилась к мотосообществу с жестким набором правил, которые не стоит воспринимать как формальность. Помимо очевидных запретов на управление в состоянии любого опьянения, стражи порядка акцентируют внимание на обязательной защитной экипировке, соблюдении скоростного режима и своевременном прохождении техобслуживания. Особый пункт — ближний свет фар, который должен гореть у байка круглосуточно, делая его заметным для остальных водителей. Игнорирование этих прописных истин, как показывает практика рейда, обходится слишком дорого.

Ранее сообщалось, что в Махачкале везучий байкер катапультировался во время ДТП и выжил.