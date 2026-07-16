Диарея теперь и половым путем: врач предупредил о кишечной инфекции

Кишечная инфекция шигеллез, привычно ассоциирующаяся с грязными руками и продуктами, все чаще подхватывается через постель — врач общей практики Джузеппе Арагона предупредил, что бактерия Shigella научилась передаваться половым путем, и в последние годы случаи такого заражения растут по всему миру. Об этом сообщает Tyla.

Симптомы появляются через 1–3 дня после заражения: водянистая диарея, боли в животе, спазмы, тошнота, иногда рвота и жар. В тяжелых случаях в стуле появляются кровь, слизь или гной — это требует немедленного обращения к врачу, так как инфекция может привести к обезвоживанию и осложнениям.

Арагона подчеркнул: обычно болезнь проходит в течение недели, но даже после выздоровления несколько дней человек остается заразным, поэтому в этот период нельзя готовить еду для других и стоит воздержаться от секса, особенно с анальным контактом. Профилактика проста: тщательное мытье рук с мылом после туалета и до еды, а также осторожность в интимной жизни — использование барьерной контрацепции.

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