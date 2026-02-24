Осиплость и температура: названы главные симптомы нового штамма коронавируса
«КГ»: гибридный отпрыск «Омикрона» под названием «Стратус» добрался до Крыма
Новый штамм коронавируса XFG, получивший название «Стратус», добрался до Крыма, сообщила «Крымская газета». Вирус, являющийся гибридом двух линий штамма «Омикрон», был идентифицирован около года назад. К лету 2025 года он распространился в 38 странах, особенно активно в Юго-Восточной Азии.
Первое подтверждение заражения «Стратусом» в России датируется 24 апреля 2025 года. В феврале 2026 года в стране отмечен рост заболеваемости COVID-19 на 10,9%, и доминирует именно этот гибридный вариант. В Крыму среди заболевших также преобладает «Стратус» — за 2026 год зарегистрировано 199 случаев.
Для «Стратуса» характерны высокая заразность и легкие симптомы, похожие на другие варианты омикрона. Часто пациенты отмечают осиплость или сиплость голоса. Специфического лечения нет, применяется симптоматическая терапия.
Главная мера защиты — вакцинация, особенно для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. Современные вакцины эффективны против «Стратуса». Также важно соблюдать правила гигиены: мыть руки, использовать маску в людных местах, регулярно проветривать помещения и соблюдать режим дня.
В целом эпидемиологическая ситуация в Крыму остается стабильной. В 2025 году заболело 1881 человек, что в 3,5 раза ниже уровня 2024 года.
