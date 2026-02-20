Врач-пульмонолог назвала редкие симптомы гриппа в 2026 году

В нынешнем эпидсезоне грипп может проявляться не только привычными высокой температурой, болью в мышцах и головной болью. Об этом в интервью телеканалу «Первый Тульский» рассказала пульмонолог Елена Никифорова.

Она отметила, что все чаще пациенты жалуются на тошноту, рвоту и диарею. Правда, добавила врач, такие симптомы встречаются реже классических, но их появление может сбить с толку и заставить думать об отравлении, а не о вирусной инфекции. Никифорова подчеркивает: точно диагностировать грипп можно только с помощью специального лабораторного теста.

В Тульской области, по данным регионального управления Роспотребнадзора, грипп постепенно идет на спад после пика эпидемии. За последнюю неделю зарегистрировано более 4 тыс. случаев ОРВИ и девять лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Эпидемический порог по заболеваемости в разных возрастных группах пока не превышен.

Чтобы защитить себя и близких, при первых признаках недомогания лучше остаться дома и вызвать врача. Не стоит контактировать с больными людьми и посещать места массового скопления.

