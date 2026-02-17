Оспа обезьян в России: зафиксированы новые случаи, но угроза минимальна
Роспотребнадзор: оспа обезьян не передается легко по воздуху
Фото: [istockphoto.com/demaerre]
Заместитель директора по клинико‑аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала РИА Новости, как передается оспа обезьян.
Эксперт пояснила, что вирус распространяется при контакте с биологическими жидкостями больного — в том числе с отделяемым из язв — или через загрязненные инфицированными жидкостями предметы. Воздушно‑капельный путь передачи маловероятен: для него потребовался бы длительный контакт на близком расстоянии с зараженным человеком.
При инфицировании у человека развивается интоксикация: появляются слабость, головная боль, лихорадка, а затем сыпь. Эти симптомы обычно сохраняются около четырех недель, после чего постепенно исчезают.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о нескольких случаях заболевания оспой обезьян в России. В Санкт‑Петербурге выявили два лабораторно подтвержденных случая у граждан, вернувшихся из Таиланда. Заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, их состояние удовлетворительное. В начале февраля в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили три пациента с оспой обезьян, одного из них уже выписали.
