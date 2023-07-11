«Остановиться на уровне среднего возраста»: как иностранные языки помогают отсрочить страшные недуги

Изучение иностранных языков не только открывает двери к другим культурам, но и глубоко влияет на мозг человека. Об этом рассказала лингвист и преподаватель английского языка Диана Белан.

По ее словам, научные исследования, включая работы нобелевского лауреата Эрика Кандела, подтверждают: изучение нового языка взрослыми способствует росту гиппокампа. Это такая область мозга, которая отвечает за память и обучение. Также у любителей изучать иностранные языки усиливается работа префронтальной коры, улучшаются функции планирования, принятия решений и контроля поведения.

«Изучение иностранных языков и переключение между разными языковыми правилами, структурами развивает способность к многозадачности. После 25 лет когнитивные функции мозга ухудшаются, однако изучение иностранных языков и тренировка памяти помогают остановиться на уровне среднего возраста и отсрочить развитие деменции и болезни Альцгеймера», — рассказала Белан в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом, по ее словам, выбор «полезного» языка для изучения зависит от интересов, профессиональных целей и культурных предпочтений конкретного человека.

«Можно выбрать английский и общаться с людьми со всего мира, испанский позволяет погрузиться в богатую культуру Латинской Америки и Испании. А китайский открывает двери в одну из ведущих экономических и торговых держав мира. В любом случае — это увлекательный и обогащающий процесс, который расширяет горизонты, улучшает мозговую активность и сохраняет вашу молодость», — отметила преподаватель.

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