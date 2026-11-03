В Подмосковье после вмешательства прокуратуры погасили задолженность по зарплате на сумму более ₽5 млн

Прокуратура города Электростали провела проверку исполнения трудового законодательства и помогла погасить задолженность по зарплате на сумму более 5 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, перед 10 работниками строительной компании образовалась задолженность по оплате труда. В связи с этим прокуратура внесла представление руководителю организации, а также направила в суд 10 исковых заявлений о взыскании в пользу работников задолженности по заработной плате, денежной компенсации за задержку в выплате и компенсации морального вреда. В результате трудовые права работников были восстановлены.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.