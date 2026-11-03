В Наро-Фоминске проведут капремонт школы № 6

В Наро-Фоминске продолжается капитальный ремонт школы № 6 на улице Ефремова, в рамках которого предусмотрено обновление двух корпусов учебного заведения. Ремонт корпуса начальной школы завершен 1 сентября 2026 года — дети уже пошли в обновленную школу, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Теперь строители обновляют основной корпус, где будут обучаться старшеклассники. Они ведут кровельные и фасадные работы, монтаж инженерных систем. Ремонт проводят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети» за счет средств бюджета.

Здание возвели в 1960 году, его площадь составляет порядка 7 тыс. кв. м. В нем обновят фасад, кровлю, заменят инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, отремонтируют все внутренние помещения и не только. Завершить капремонт планируется к 1 сентября в 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.