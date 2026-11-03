Анна Цуканова-Котт покинула шоу «Звезды в джунглях» после появления жены Натана

VOICE: звезда «Восьмидесятых» Цуканова-Котт покинула шоу «Звезды в джунглях»

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

В пятом выпуске реалити-шоу «Звезды в джунглях. Суперсезон» произошло несколько заметных событий. В Доминикану приехала жена 40-летнего рэпера Натана (настоящее имя — Алишер Мирзохонов) Анастасия Швецова, сообщает VOICE.

Появление Анастасии удивило участников. Она простила мужа за измену двухлетней давности с блогером Валерией Чекалиной и пообещала довести его до финала.

Супруги прошли испытания вместе. Натан вслепую управлял краном под ударами тока, а Анастасия собирала фигурки в аквариумах с жижей. Пара заработала больше ₽1 млн. В магазине они купили две тарелки с клубнями и блюдо от шефа — блины с красной икрой.

В битве за иммунитет победу одержал 55-летний Владимир Сычев. 37-летняя Алана Мамаева и 45-летняя Алена Жигалова решили устранить 37-летнюю Анну Цуканову-Котт. Вместе с актрисой в номинацию на вылет попал 46-летний Алексей Ягудин.

В финальном испытании участники строили башню из 15 кубиков и должны были простоять на ней минимум три секунды. Победил Ягудин, а Анне пришлось покинуть шоу.

«Мне обидно, это немножко несправедливо, что меня отправили в испытание на вылет», — сказала она.

Актриса отметила, что не дошла до финала, хотя в сезоне были сильные участники. При этом Цуканова-Котт заявила, что ни с кем не конфликтовала в лагере, и ушла с легким сердцем.

Ранее стало известно имя победительницы шоу «Ты супер!».

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