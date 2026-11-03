Как сэкономить на новогоднем столе: что стоит купить еще в ноябре

Закупать продукты к новогоднему столу в последний момент не всегда выгодно: ближе к празднику спрос растет, а вместе с ним могут увеличиваться и цены. Часть покупок лучше сделать заранее, в ноябре, а свежие продукты оставить на последние дни декабря. Как распределить расходы и не набрать лишнего, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала кандидат экономических наук, доцент и заведующая кафедрой Государственной и муниципальной службы МОФ РАНХиГС Елена Галий.

По словам эксперта, в ноябре стоит присмотреться к продуктам с длительным сроком хранения. В первую очередь это икра и красная рыба: лососевая икра в этом году уже подорожала, а к декабрю ее стоимость может вырасти еще на 10–15%. Заранее можно приобрести и напитки. Игристое вино ближе к праздникам в среднем дорожает на 8–10%, поэтому покупка до 20 декабря поможет сэкономить.

«К середине декабря обычно на 10–15% дорожают шоколад, конфеты, орехи и сухофрукты. Особенно это касается шоколада с орехами и детских сладких наборов. В ноябре также можно запастись консервированным горошком, кукурузой, оливками, маслинами и шпротами, а заодно купить крупы, сахар, муку, макароны, растительное масло, майонез и соусы. Эти продукты спокойно дождутся праздника в шкафу», — объяснила Галий.

Эксперт также посоветовала заранее присмотреться к мандаринам и другим цитрусовым: в декабре на их стоимость может повлиять дополнительная логистическая наценка. При этом закупать все перечисленное в больших количествах не нужно — лучше ориентироваться на состав меню и число гостей.

На последнюю неделю декабря стоит оставить продукты с небольшим сроком хранения: свежие овощи и зелень, яйца, молочную продукцию, колбасу, охлажденное мясо и хлеб. Огурцы, помидоры и сладкий перец зимой стоят недешево, но покупать их за месяц до праздника бессмысленно: к Новому году они могут потерять свежесть.

«Покупать продукты впрок только ради скидки не стоит. Пять банок горошка вместо одной не принесут реальной экономии, если часть запасов так и останется невостребованной», — предупредила экономист.

Чтобы не потратить лишнего, Галий посоветовала заранее составить меню, рассчитать порции на каждого гостя и разделить список покупок на две части: продукты длительного хранения и скоропортящиеся. Такой подход поможет распределить расходы между ноябрем и концом декабря и избежать лишних запасов после праздника.