Жителей Подмосковья пригласили принять участие в «Большом этнографическом диктанте»

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Она проводится до 12 ноября.

Цель акции — познакомить участников с культурой народов России, а также проверить их знания о традициях и обычаях разных регионов.

«Это возможность открыть для себя многообразие нашей страны, осознать масштаб ее исторического пути и понять, что именно уважение к традициям и культура каждого народа составляет прочный фундамент нашего гражданского единства», — отметил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

В диктанте 30 заданий. Из них 20 — общие для всей страны, 10 связаны с особенностями конкретного региона. Выполнить задания нужно за 45 минут. Максимальное количество баллов — 100.

Диктант проводится очно. Список доступных площадок представлен на официальном сайте акции.

Итоги диктанта подведут 12 декабря — в День Конституции РФ.